Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году. Соответствующий проект постановления правительства размещен во вторник, 7 мая, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предлагается выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что предлагаемый маневр позволит рационально распланировать рабочее время в организациях и учесть интересы россиян по созданию условий для полноценного отдыха не только в зимнее время, но и в весенне-летний период.

То есть с учетом переносов в 2020 году график праздничных дней будет выглядеть следующим образом: с 1 по 8 января; с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; с 12 по 14 июня; 4 ноября.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 21 мая.

В этом году россияне на майских праздниках отдыхают девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Такие длительные каникулы получились благодаря переносу выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.