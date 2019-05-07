В Совфеде усомнились во введении Украиной новых санкций

Член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился, что Украина сможет ввести новые санкции в отношении России на фоне уже принятых ограничений. Об этом он рассказал в беседе c «Известиями» во вторник, 7 мая.

Ранее в этот же день глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Киев готовит ответ России на выдачу паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он написал в авторской колонке для издания «Украинская правда». Министр напомнил, что ранее обращался к руководству Европейского союза и стран G7 с призывом ввести новые санкции против России.

«Весьма маловероятно, что они могут еще что-то придумать. Они уже столько ввели ограничений, что придумать нечто новое на этом фоне сложно. Если что-то и можно сделать, это будет направлено и против них», — сказал российский сенатор.

По мнению Цекова, дальше заявлений с поддержкой Украины и осуждением действий России иностранные государства не пойдут.

«Все прекрасно понимают, что Россия не нарушает нормы международного права. Вопросы принятия в российское гражданство — это внутренние вопросы России, каждая страна может принять законодательство и создать максимально льготные условия для получения гражданства», — заключил он.

Цеков добавил, что Климкин находится на излете своей карьеры министра иностранных дел. Но, по его мнению, он хочет остаться в политике и поэтому делает громкие заявления.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Глава государства подчеркнул, что вопрос о паспортах носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на этот шаг Москвы «креативно, быстро и умно», пишет «Газета.ру». Действующий же глава государства Петр Порошенко заверил, что украинский паспорт опережает российский по возможностям путешествий по миру.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.