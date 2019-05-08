Алкогольные войны: водку с георгиевской ленточкой хотят запретить

В России хотят запретить при продвижении спиртного использовать образы и символы, олицетворяющие победу в Великой Отечественной войне. В частности, с прилавков может исчезнуть водка с георгиевской ленточкой на бутылке. С инициативой законодательно закрепить такой запрет выступило руководство федерального проекта «Трезвая Россия». Предложения направлены в Минпромторг и Минздрав. Министерство здравоохранения поддержало введение подобной меры, сказали «Известиям» в ведомстве.

«Трезвая Россия» предлагает внести в закон «О рекламе» поправки о запрете на использование символов Победы в продвижении алкогольной продукции. Соответствующие предложения 6 мая направлены в Минпромторг и Минздрав. «Известия» ознакомились с письмами.

В них подчеркивается, что в преддверии Дня Победы на прилавках магазинов часто можно встретить бутылки водки с георгиевскими ленточками. Этот образ также используется при оформлении этикетки. К примеру, один из ликеро-водочных заводов компании «Белуга» выпускает водку премиум-класса «Георгиевская», на ее горлышко повязывали черно-оранжевую ленточку, отметили в «Трезвой России». А Ишимский винно-водочный завод производит водку «Вместе» — это бутылка камуфляжной расцветки, на которой изображены солдат, георгиевская лента и есть надпись «9 мая».

— Не первый год алкогольные компании в своем агрессивном маркетинге используют такие образы и символы, — сказал «Известиям» глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. — Подобное отношение возмущает, это дискредитирует понятие воинской славы.

Против использования георгиевской ленточки в рекламных целях уже выступали и ветераны Великой Отечественной войны.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» сказали, что в ведомстве считают неуместным использовать памятные символы, в том числе георгиевские ленточки, для продвижения каких бы то ни было товаров. В частности, тех, которые наносят вред здоровью человека.

— Обращаем внимание на то, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется в том числе в целях защиты нравственности, здоровья населения, — отметили в пресс-службе Минздрава.

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сообщили, что предложение «Трезвой России» еще не поступило в ведомство.

В компании «Белуга» «Известиям» сказали, что производитель не помещал на бутылку георгиевскую ленточку, скорее всего, это делалось в торговых сетях. Более того, компания в 2018 году прекратила выпускать напиток, на этикетке и крышке которого были черно-рыжие полоски.

Представители Ишимского винно-водочного завода на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк пояснил «Известиям», что образ Победы в Великой Отечественной войне действительно используется в оформлении различной продукции перед 9 мая, но тематические картинки на этикетках товаров появляются перед многими праздниками и ничего нелогичного в этом нет. Он напомнил, что сейчас действует запрет на использование в рекламе алкоголя образов людей и животных, в том числе мультипликационных персонажей. Также в стране запрещена пропаганда спиртного.

Использование образов Победы для продвижения алкоголя действительно оскорбительно, но введение запрета не имеет отношения к здоровью населения, отметил в разговоре с «Известиями» председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов. Если же обсуждать проблемы алкогольной нагрузки на граждан в стране, то нужны дополнительные меры борьбы со злоупотреблениями, отметил он.

— Здесь речь должна идти об увеличении акцизов на спиртное, смещении потребления с крепких на слабые напитки, а также ограничении временной и шаговой доступности алкоголя, — подчеркнул эксперт.

Предлагаемые законодательные ограничения в сфере рекламы спиртного избыточны, заявил «Известиям» председатель правления — президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

— Вряд ли образы Победы, которые используют для продвижения товара, влияют на продажи спиртного. Сейчас цена — основной фактор, имеющий значение для потребителей, — сказал он. — Действующие ограничительные меры при производстве и продаже алкоголя связаны с жесткой позицией Минздрава, которая также предполагает противодействие пропаганде употребления спиртного.

С 2011 по 2018 год потребление спиртного в России сократилось почти вдвое — до 9,3 л на душу населения.