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Башкирия примет эстафету Всероссийского театрального марафона

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Уфа готова к встрече участников эстафеты Всероссийского театрального марафона. Торжественная передача символа Года театра из рук театральных деятелей Перми пройдет 10 мая на сцене Уфимского государственного татарского театра «Нур».

В рамках театрального марафона в Уфе пройдут гастроли театра из Перми «У моста». Он покажет спектакли, которые стали номинантами национальной премии «Золотая маска» в 2008 и 2012 годах. А из Уфы марафон отправится в Ульяновск, где выступит Русский драматический театр Республики Башкортостан.

ИА «Башинформ» уточняет, что символ марафона представляет собой статуэтку, изображающую древнегреческий амфитеатр. На ней выгравированы гербы всех 85 субъектов РФ. Автор идеи – народный художник России Андрей Ковальчук.

Всероссийский театральный марафон является крупнейшим событием Года театра. Он начался в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде. Это своего рода эстафета: региональные театры отправляются на гастроли и передают специальный символ Года театра следующему участнику.

В апреле в рамках театрального марафона в Екатеринбурге состоялось открытие филиала Малого театра в Когалыме.

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