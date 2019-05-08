«Не хочется переходить в клуб, который борется за выживание»

С каждым годом в европейских чемпионатах появляется всё больше российских футболистов. Одни из самых стабильных показателей среди отечественных игроков за рубежом демонстрирует защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев. 23-летний футболист в этом сезоне не пропустил ни одной игры внутреннего первенства. А его команда, возглавляемая Леонидом Слуцким, стремится попасть в еврокубки. Накануне решающего отрезка чемпионата Нидерландов Вячеслав Караваев дал интервью «Известиям», в котором рассказал о жизни в Голландии, работе со Слуцким и планах на будущее.

— У «Витесса» лишь одна победа в последних восьми матчах. Чувствуется ли в связи с этим какая-то нервозность?

— Вообще никакой нервозности нет. Многие почему-то думают, что у нас в клубе постоянно напряженная атмосфера, но это абсолютно не так. Спокойно готовимся к последним матчам сезона. У нас была серия из очень непростых соперников: «Аякс», ПСВ, АЗ, «Утрехт». Надеюсь, что мы одержим победы в оставшихся двух турах и попадем в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы (в чемпионате Нидерландов команды, занявшие с четвертого по седьмое место, проводят мини-турнир за еврокубковую путевку. — «Известия»).

— «Витесс» известен тем, что часто меняет тренеров. Леониду Слуцкому удастся нарушить эту тенденцию?

— Всё в наших руках. Это зависит только от результата и выполнения задач. Сейчас мы находимся в зоне плей-офф, и я даже не вижу смысла обсуждать эту тему.

— Леонид Слуцкий получил дисквалификацию за критику судей и пропустил один из матчей чемпионата. В игре с «Утрехтом» командой со скамейки руководил его ассистент Олег Яровинский (ранее работал функционером в ФК «Москва» и ЦСКА). Это было непривычно?

— На самом деле ничего необычного не было. Мы готовились к матчу под руководством Слуцкого, а функции Яровинского были чисто формальными. То есть фактически всем руководил Слуцкий.

— Тем не менее до этого у Олега Яровинского такого опыта не было. Он справился?

— Не заметил, чтобы у него были какие-то проблемы. Он уже давно работает помощником главного тренера. Яровинский со всем полностью справляется.

— У него есть амбиции и перспективы в роли тренера?

— Естественно, есть. Человек постоянно учится, прогрессирует. Тем более находясь рядом с таким тренером, как Слуцкий. Думаю, в будущем всё возможно. Время покажет.

— По ходу той игры Слуцкий пытался дистанционно поддерживать связь с Яровинским?

— Нет, насколько я знаю, этого делать было нельзя. За ним следили.

— Жозе Моуринью, когда отбывал срок дисквалификации в «Челси», во время одного из матчей залез в ящик с экипировкой, чтобы пробраться в раздевалку команды. Слуцкий на такое способен?

— (Смеется). Это все-таки совершенно разные ситуации, разный уровень. Моуринью такое сделал в четвертьфинале Лиги чемпионов. Не думаю, что Слуцкому было необходимо идти на такие хитрости в игре с «Утрехтом» в национальном первенстве.

— Почему у «Аякса», который обыграл в Лиге чемпионов «Реал» и «Ювентус», возникают проблемы в борьбе за золото в чемпионате страны?

— Я бы не сказал, что у «Аякса» есть какие-то проблемы. Просто ПСВ очень серьезный соперник. Две эти команды постоянно борются друг с другом за чемпионство. Тем не менее сейчас амстердамцы находятся на первом месте, и, думаю, в итоге именно они выиграют чемпионат.

— Выступление «Аякса» в ЛЧ может помочь привлечь внимание ко всей лиге в целом?

— Не думаю, что это как-то глобально повлияет на весь чемпионат. А сам «Аякс» летом, наверняка, неплохо заработает на продаже нескольких своих игроков. Так что их выступление в ЛЧ в большей степени повлияет на них самих.

— Насколько сложно было играть против «Аякса» в чемпионате?

— Ощущается, что играешь против большой команды, и на поле выходят сильные исполнители. Оба матча с «Аяксом» получились очень непростыми. Пожалуй, это действительно самый тяжелый наш соперник в нынешнем сезоне.

— На своей позиции вам приходилось играть против лучших фланговых футболистов чемпионата Голландии — Ирвинга Лосано из ПСВ и Душана Тадича из «Аякса». Как оцените их уровень?

— Это великолепные футболисты, и противостоять им сложно. Но когда твоя команда играет как единое целое и все страхуют друг друга, всё становится проще.

— В «Витессе» также работают братья Алексей и Василий Березуцкие, которые только недавно завершили карьеру. Во время тренировок чувствуется, что они скучают по футболу?

— Конечно. Бывает, что они даже тренируются с нами. Невозможно сразу полностью отойти от футбола. В то же время они отлично выполняют свои тренерские функции, постоянно подсказывают игрокам. Нам это действительно очень помогает.

— Братья Березуцкие работают тренерами защитников. Чем они помогли конкретно вам?

— Сложно вспомнить что-то одно, но Березуцкие играют важную роль в «Витессе». Многие говорят, что после их прихода мы стали больше пропускать, но на самом деле сейчас мы играем в обороне более слаженно.

— В Голландии играют в открытый атакующий футбол с обилием голевых моментов и забитых мячей. Замечаете, что приходится действовать совершенно иначе на вашей привычной позиции?

— Футбол здесь действительно более атакующий. Но в моей игре нет каких-то особенных изменений. Я всегда любил играть в атаку.

— Но в Голландии у вас меньше результативных действий, чем в предыдущем клубе — чешской «Спарте». С чем это связываете?

— На то есть разные причины. В Чехии я периодически исполнял стандарты, тем самым зарабатывая результативные очки. Ну, и понятно, что уровень чемпионата Голландии повыше. Для меня это фактически первый полноценный сезон здесь.

— Слуцкого всегда называли прагматичным тренером. Это не соответствует тому футболу, который ассоциируется с Голландией...

— Я бы точно не сказал, что мы играем от обороны. Те, кто так говорит, глубоко заблуждаются. Доказательством стали матчи с лидерами, где мы постоянно шли вперед и вообще не боялись играть в свой футбол.

— То есть Слуцкий в Голландии изменился?

— Конечно. Но я не думаю, что Слуцкий до этого любил играть от обороны. Но, естественно, всегда нужно выстраивать игру в защите — без этого никуда.

— Вы принимали участие в мартовском сборе национальной команды, но не сыграли ни одного матча. И вы сами, по вашим словам, понимали, что не выйдете на поле. Почему?

— Потому что сейчас в сборной есть два основных крайних правых защитника: Марио Фернандес и Влад Игнатьев. А я приезжал скорее для того, чтобы познакомиться с командой и тренерским штабом. Поэтому было ожидаемо, что на поле не выйду. Но это всё на усмотрение тренера. Мне оставалось только работать на тренировках, что я и делал.

— В штаб сборной России входит ваш бывший одноклубник по ЦСКА Сергей Игнашевич. Что относится к его обязанностям?

— У него полноценные обязанности тренера. И на поле, и во время занятий по теории.

— Почему он смотрит матчи сборной с трибуны, а не с тренерской скамейки?

— С трибуны порой можно иначе увидеть игру. Там становятся заметны некоторые нюансы, которые не видны со скамейки.

— Сейчас много разговоров о натурализации футболистов в сборной России. Ваш прямой конкурент за место в основе национальной команды — Марио Фернандес. Что вы думаете о натурализации?

— Если натурализация помогает сборной, то почему нет? Марио — хороший футболист, который делает команду сильнее, и тут никаких вопросов быть не может.

— Недавно появилась информация, что вами интересуются «Зенит» и немецкий «Гамбург». Как относитесь к этим слухам?

— Никак не реагирую на слухи. Просто продолжаю работать. Отлично чувствую себя в «Витессе». Сейчас главная цель — завершить сезон, попав в еврокубки. А уже когда чемпионат завершится, можно будет о чем-то размышлять.

— Что лучше — перейти в состав сильнейшей команды России или в клуб, который возвращается в немецкую Бундеслигу?

— Неважно, откуда клуб. Нужно смотреть, какие задачи команда перед собой ставит. Любой футболист хочет играть в сильном коллективе, бороться только за высокие места, выступать в еврокубках. Это нужно учитывать. Не хочется переходить в команду, которая борется за выживание.

— Тем не менее всем понятно, что «Витесс» — команда-трамплин для футболистов. Есть какой-то дедлайн по пребыванию в этом клубе?

— Я бы не сказал, что есть какой-то дедлайн, но это тот клуб, из которого действительно нужно делать шаг вперед. «Витесс» — отличная команда, которая выступает в сильном чемпионате, но необходимо прогрессировать. Тем не менее сейчас я настроен только на игру за эту команду. Хочу принести ей максимум пользы.

— Вы говорили, что уже чувствуете себя европейцем по менталитету. К чему привыкнуть сложнее всего?

— Всегда вспоминаю про разделение мусора в Европе: картон в одну урну, пластик — в другую, стекло — в третью. Здесь всё четко по правилам.

— Вас когда-нибудь штрафовали за неправильно выброшенный мусор?

— Здесь за этим очень строго следят, и, по-моему, меня один раз штрафовали. Не особо большой штраф был. Точно сумму не вспомню.

— Как идеально провести выходные в Голландии?

— Съездить в Амстердам, в Гаагу, где есть море, или доехать до Германии, в Дюссельдорф. Погулять там, посмотреть достопримечательности. Здесь всё очень близко — из одного конца Голландии в другой можно доехать за несколько часов. Бывает, остаюсь в Арнеме, идем с ребятами из команды на барбекю, жарим мясо.

— В Голландии как-то освещается тема происшествия с Кокориным и Мамаевым?

— В нашей команде из иностранцев об этом знает только Алекс Бюттнер, который раньше играл с Кокориным за «Динамо». Он очень удивился и был разочарован, когда узнал о случившемся. А в прессе никаких новостей не видел, да и в команде это не обсуждается.

— Какое у вас отношение к ситуации?

— Естественно, это неприятно. Хочется, чтобы ребят выпустили на свободу и всё поскорее закончилось.