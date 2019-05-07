Виртуальные концертные залы и модельные библиотеки построят в Коми

Власти Коми распределили субсидии в размере более 67 млн рублей на создание в республике виртуальных концертных залов и модельных библиотек. Средства поступят из федерального бюджета.

Их получат Межпоселенческий культурный центр Сосногорска, Усинский дворец культуры и дворец культуры Ухты, а также детская школа искусств Инты. Там будут создаваться виртуальные концертные залы. Модельные библиотеки появятся на базе центральной городской и центральной детской городской библиотек в Сыктывкаре.

Средства в равных долях получат Ухта, Усинск, Троицко-Печорский, Сосногорский, Ижемский и Прилузский районы, сообщает ИА «Комиинформ».