Международный библиотечный конвент стартовал в Сыктывкаре

В Сыктывкаре собрались 140 специалистов библиотечного дела из 24 регионов России. Всех их собрал Международный библиотечный конвент, который проходит в Национальной библиотеке Республики Коми.

Собравшихся от имени главы Коми поприветствовала заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова. В своей речи она отметила, что Россия стремится к современным стандартам библиотечного дела, и пожелала покинуть профессионалам конвент с вдохновением и пониманием целей, пишет ИА «Комиинформ».

Темой крупнейшей площадки Северного культурного форума стало «Стратегические направление развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития».

Присутствовавший на мероприятии член Совета Федерации РФ Валерий Марков заявил, что не все библиотеки могут похвастаться 181-летним возрастом, имея в виду Нацбиблиотеку Коми. Также он сообщил, что верхняя палата российского парламента внесла предложение объявить следующий год Годом народного творчества в России.