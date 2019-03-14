Прямой эфир

Международный библиотечный конвент стартовал в Сыктывкаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре собрались 140 специалистов библиотечного дела из 24 регионов России. Всех их собрал Международный библиотечный конвент, который проходит в Национальной библиотеке Республики Коми.

Собравшихся от имени главы Коми поприветствовала заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова. В своей речи она отметила, что Россия стремится к современным стандартам библиотечного дела, и пожелала покинуть профессионалам конвент с вдохновением и пониманием целей, пишет ИА «Комиинформ».

Темой крупнейшей площадки Северного культурного форума стало «Стратегические направление развития современных библиотек в контексте достижения целей устойчивого развития».

Присутствовавший на мероприятии член Совета Федерации РФ Валерий Марков заявил, что не все библиотеки могут похвастаться 181-летним возрастом, имея в виду Нацбиблиотеку Коми. Также он сообщил, что верхняя палата российского парламента внесла предложение объявить следующий год Годом народного творчества в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Здание бывшей библиотеки станет православным приютом в Алтайском крае
Путеводители по городам Ганзейского союза представили в Пскове

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017