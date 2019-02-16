Путеводители по городам Ганзейского союза представили в Пскове

В Пскове презентовали библиотеку путеводителей по городам Ганзейского союза Нового времени «Все путешествия начинаются здесь!».

Собрание создано специально для тех, кто отправляется в путешествие по ганзейским странам и городам. Библиотека откроется в июне к XXXIX Международным Ганзейским дням, сообщает «Псковское агентство информации». Работа по сбору материала заняла целый год.

Ганзейский союз Нового времени — международная неправительственная межмуниципальная организация (культурное содружество городов), ставящая своей целью развитие торговли и туризма. На сегодняшний день в этом движении участвуют 190 городов из 16 стран.

В Международных Ганзейских днях, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года, принять участие в качестве волонтеров намерены пенсионеры. Их подготовка ведется в рамках проекта «Старшее поколение». Пожилые люди станут переводчиками и гидами.