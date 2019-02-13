Третье занятие школы волонтера молодой Ганзы прошло в Пскове

В Псковском городском молодежном центре состоялось третье занятие школы волонтера молодой Ганзы. Лекции читали методист организационно-методического отдела молодежного центра Татьяна Румянцева и документовед отдела зарубежных связей и ганзейского движения аппарата гордумы Ольга Друганова.

Как сообщили в учреждении «Псковской ленте новостей», занятие прошло во вторник, 12 февраля. Будущие волонтеры были разделены на две группы, одна из которых изучает английский язык, вторая — немецкий. Активистам рассказали о том, как общаться с гостями Ганзы.

Школа волонтера молодой Ганзы ведет подготовку волонтеров для встречи делегатов из ганзейских городов, которые будут участвовать в Ганзе-2019. Возраст добровольцев составляет от 14 до 26 лет.