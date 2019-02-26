Здание бывшей библиотеки станет православным приютом в Алтайском крае

Мэрия Бийска (Алтайский край) безвозмездно передаст православной церкви помещения бывшей городской библиотеки. Епархия организует приют для социально малозащищенных граждан.

В двух нежилых зданиях на улице Краснооктябрьской ранее находилась городская библиотека № 2, которая специализировалась на экологической тематике. Из-за сокращения финансирования в 2017 году библиотеку закрыли, а помещения вернулись в муниципальную собственность. В конце 2018 года бийская епархия направила в мэрию просьбу о предоставлении участка для организации социального приюта. Депутаты приняли решение о передаче епархии бывшей библиотеки, пишет altapress.ru.

Так как речь идет о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом, проведение торгов не требуется.