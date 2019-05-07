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Православные христиане отмечают Радоницу

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Православные христиане отмечают Радоницу — день поминовения усопших. Этот праздник встречают на девятый день после Пасхи, в этом году он выпадает на вторник, 7 мая.

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В этот день верующие посещают кладбище, чтобы помолиться об умерших. Перед этим они идут в церковь, где передают записки с именами усопших священнослужителям для поминовения во время литургии.

«Суть праздника заключается в том, что не только святые, но и все верующие не умирают, но живут во Христе, а он своим воскресением из мертвых победил смерть», — поясняет Пятый канал.

Церковь призывает не погружаться в скорбные переживания по поводу смерти близких, а возрадоваться «их рождению в вечную жизнь».

На Радоницу разрешается работать только в случае острой необходимости. На кладбище принято оставлять что-то со своего пасхального стола, например кулич или яйцо.

28 апреля православные отметили Пасху, важнейший христианский праздник. В Москве в храме Христа Спасителя торжественный молебен совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он поздравил верующих с праздником. Предстоятель Русской православной церкви призвал подарить близким внимание и заботу, а также «обнять любовь», как и Спаситель распростер на кресте Свои объятия для всего человеческого рода.

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