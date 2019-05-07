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На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

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По его словам, если сравнивать 2018 год с 2013 годом, то внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась более чем в три раза. Так, украинский экспорт сократился в четыре раза, а российский импорт снизился в три раза.

«Наш экспорт в Россию и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — отметил Саливон, передает «РИА Новости».

В конце февраля бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что, несмотря на заявления Киева о разрыве связей с Россией, Москва в очередной раз подтвердила свой статус основного торгового партнера Украины.

Он привел данные, согласно которым товарооборот между двумя странами в 2016 году вырос на 16,6% и составил $14,984 млрд. По мнению Азарова, причиной является то, что Украина не может обходиться без российских энергоресурсов, а поставки из других стран «обходятся слишком дорого для самой бедной страны Европы».

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в разжигании конфликта на востоке обвиняют Москву.

В России заявляют, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права, и отрицают участие в конфликте в Донбассе.

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