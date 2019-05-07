Facebook удалил почти 100 «связанных с Россией» аккаунтов и страниц

Компания Facebook удалила из одноименной соцсети и сети фотоблогов Instagram 97 аккаунтов, страниц и групп в рамках борьбы против «скоординированного неестественного поведения».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на департамент кибербезопасности компании, через эти каналы, которые якобы связаны с Россией, распространялись местные и политические новости по таким темам, как военный конфликт на востоке Украины и гражданская война в Сирии.

В частности было удалено 62 личных аккаунта, 10 публичных страниц и 25 групп. На каждой странице было не менее 34 тыс. подписчиков. При этом сообщается, что страницы, группы и учетные записи удалили «на основе их поведения, а не контента, который они опубликовали».

В качестве примера материалов, подвергшихся удалению, приводится пост с анонимным комментарием на высказывания главы украинского МИДа Павла Климкина об украинско-российских отношениях, а также пост под заголовком «В МИД РФ обвинили ВСУ в умышленном нападении на российских журналистов под Донецком».

В октябре прошлого года Facebook удалила страницы связанной с Россией компании Social Data Hub, занимающейся работой с социальными медиа, из-за нарушения условий пользовательского соглашения.