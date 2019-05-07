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Посол Италии выразил надежду на снятие санкций с России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рим надеется, что обоюдные санкции России и Евросоюза — временные меры, которые скоро будут сняты. Об этом «Известиям» заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

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По его словам, «это временные меры, и мы надеемся, что скоро они останутся в прошлом». При этом он указал, что «продолжительность их действия зависит от быстроты имплементации Минских соглашений».

«Мы твердо верим, что санкции и их последствия для экономики не могут являться новой нормой в отношениях России и Запада, и не упускаем возможности снова и снова озвучивать эту позицию на всех международных площадках», — подчеркнул Терраччано.

Посол также заметил, что за последние пять лет ни одна из итальянских компаний не ушла из России. «В прошлом году прямые итальянские инвестиции в Россию превысили $4 млрд, но я убежден, что наше присутствие здесь обладает потенциалом для дальнейшего роста», — указал дипломат.

Он также рассказал о скором визите президента Владимира Путина. «Мы рассчитываем в скором времени принять в Италии президента РФ Владимира Путина: его положительное решение по нашему приглашению побывать в нашей стране в ближайшие месяцы уже получило подтверждение», — отметил посол.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Санкции не могут являться нормой в отношениях РФ и Запада»

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