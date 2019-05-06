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Суд не удовлетворил жалобу акционеров «Совхоза имени Ленина» по иску к Грудинину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Десятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу на решение арбитражного суда Московской области, который отклонил требование шести акционеров подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» взыскать с его директора Павла Грудинина около 2,1 млрд рублей в пользу сельхозпредприятия.

«Суд постановил решение арбитражного суда Московской области оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — приводит слова судьи ТАСС.

Истцы требовали взыскать с Грудинина реальный ущерб в размере около 1,1 млрд рублей и упущенную выгоду в размере около 1 млрд рублей. По их мнению, ущерб был причинен сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО «ТТ Девелопмент» в 2008 году двух земельных участков рыночной стоимостью около 1,1 млрд рублей.

ЗАО «Совхоз имени Ленина» — многопрофильное российское предприятие, производящее сельскохозяйственную продукцию. Расположено в поселке совхоза имени Ленина. С 1995 года его директором является Павел Грудинин.

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