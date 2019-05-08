Академический успех: как в Южной Корее подростков учат на поп-звезд

K-pop — это корейская поп-музыка, которая от привычного попа отличается большей целомудренностью и особенной утонченной, практически бесполой красотой исполнителей (достигается чаще всего с помощью пластики). Не только в самой Южной Корее, но и по всей Азии о такой карьере мечтают миллионы подростков и детей: многие идут для этого в специальные подготовительные школы, а затем и в академии, соглашаясь на спартанские условия и полный отказ от личный жизни в обмен на шанс прославиться