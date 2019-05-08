Академический успех: как в Южной Корее подростков учат на поп-звезд

K-pop — это корейская поп-музыка, которая от привычного попа отличается большей целомудренностью и особенной утонченной, практически бесполой красотой исполнителей (достигается чаще всего с помощью пластики). Не только в самой Южной Корее, но и по всей Азии о такой карьере мечтают миллионы подростков и детей: многие идут для этого в специальные подготовительные школы, а затем и в академии, соглашаясь на спартанские условия и полный отказ от личный жизни в обмен на шанс прославиться
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
17-летняя Юука Хасуми специально прилетела в Сеул из Японии, даже не закончив старшей школы, чтобы поступить в одну из местных k-pop-академий. Часами девушка учится вокалу и танцам — обучение в таких школах не предполагает времени на развлечения или личную жизнь, некоторым запрещают пользоваться телефонами
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Нао Ниитсу в свои 19 лет мечтает переехать в Сеул из Токио. Она говорит, что слышала истории про отсутствие свободного времени или права на личную жизнь, но ее это не пугает: «Думаю, все звезды к-pop, которые добились успеха, рано или поздно через это проходили»
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Подготовительные школы можно совмещать с обычным образованием — дети в них проводят каждый вечер по несколько часов. Поступить туда можно в 8–10 лет, а стоимость обучения сильно разнится и обычно составляет от $100 до $1 тыс. за семестр
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Юука Хасуми и ее 15-летняя подруга Юхо Вакамацу, также прилетевшая из Японии, фотографируются в перерыве между занятиями
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Особая пластика — отличительная черта k-pop-исполнителей. Поэтому одно и то же движение здесь могут отрабатывать часами
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Вечерние школы помогают подросткам подготовиться к прослушиванию в так называемые академии, предполагающие полный отказ от обычной жизни. Лучшие из них расположены в Сеуле, обучение в них занимает несколько лет
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Нао Ниитсу из Токио специально учит корейский, чтобы попробовать поступить в одну из таких академий в Сеуле
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Вместе с другими японскими старшеклассниками, мечтающими о карьере в шоу-бизнесе, Нао отправляется на прослушивания в Сеул. Нередко возят такие группы централизованно, на специально заказанном автобусе
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REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Такое многолетнее обучение — одно из условий, предусмотренных контрактами с крупными лейблами (они массово «вербуют» способных молодых людей, чтобы потом решить, есть ли у них шанс на успех). Еще одно условие, которое встречается нередко, — согласие самого подростка и его родителей на неизбежные пластические операции. На фото: выступление одной из участниц прослушивания в k-pop-академию
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