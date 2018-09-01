Идеальная Корея: фотограф о работе в самой закрытой стране мира

С одной стороны, изоляция жителей и настороженное отношение к приезжим. С другой, регулярные, зачастую агрессивные выступления на мировой политической арене. Северная Корея сейчас, пожалуй, самая таинственная страна на земле. Жизнь ее простых граждан — в галерее портала iz.ru
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Фото: Getty Images/Carl Court
И все-таки некоторым журналистам удается получать разрешение посетить страну и рассказывать, чем живут простые корейцы. Недавно из такой поездки вернулся фотограф Карл Корт. На фото: станция пхеньянского метро
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Фото: Getty Images/Carl Court
Естественно, перемещался фотограф только по заранее оговоренным местам с двумя сопровождающими и водителем. «Они просто прилипли ко мне, и так продолжалось, пока я не прошел таможенный контроль перед отлетом», — рассказывает Корт. На фото: занятие в детском саду
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Фото: Getty Images/Carl Court
Кроме того, он должен был придерживаться нескольких правил, фотографируя в этой стране. Например, снимать статуи и изображения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира можно только целиком, ни в коем случае не обрезая. Соглядатаи могли проверить снимки в любой момент. На фото: работницы шелкового комбината в Пхеньяне
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Фото: Getty Images/Carl Court
А это дети работниц шелкового комбината. За ними приглядывают медсестры, пока их матери работают на производстве
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Фото: Getty Images/Carl Court
Группа корейцев фотографируется перед входом в Пхеньянский центральный зоопарк. Никто из местных жителей ни разу не обратил внимания на фотографа. «Никакого взаимодействия — ни словами, ни жестами, — никто на меня не смотрел. Как будто меня там не было. Это было очень странно. Но мне нравятся эти снимки. Они передают атмосферу удрученности и странности»
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Фото: Getty Images/Carl Court
Фотограф хотел отправиться в отдаленные уголки страны, но его туда не пустили. Единственная отдаленная поездка — к месту, где годами хранят все подарки национальному лидеру, в паре часов езды от Пхеньяна. Снять там ничего не позволили. На фото: пассажиры метро читают газету на станции
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Фото: Getty Images/Carl Court
Но показать срез жизни в коммунистической стране, как считает Корт, ему удалось, даже несмотря на правила и запреты. «Ты можешь фотографировать то, что показывают они, и всё равно сделать несколько интересных кадров», — признает он. На фото: посетители развлекательного центра
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Фото: Getty Images/Carl Court
Художник Жон Йонг Гук работает над картиной в своей студии в столице Северной Кореи
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Фото: Getty Images/Carl Court
«Недельного путешествия по Эфиопии, Афганистану или Ираку вполне достаточно, чтобы понять, чем живут, что чувствуют люди в этих странах. Но в Северной Корее ты не можешь разговаривать с людьми», — говорит автор снимков. И дело не в языковом барьере. Говорить с местными жителями приезжим запрещено, и за этим пристально следят соглядатаи
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