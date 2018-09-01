Идеальная Корея: фотограф о работе в самой закрытой стране мира

Группа корейцев фотографируется перед входом в Пхеньянский центральный зоопарк. Никто из местных жителей ни разу не обратил внимания на фотографа. «Никакого взаимодействия — ни словами, ни жестами, — никто на меня не смотрел. Как будто меня там не было. Это было очень странно. Но мне нравятся эти снимки. Они передают атмосферу удрученности и странности»