Вся жизнь — тюрьма: почему корейцы мечтают попасть в заключение

Для большинства людей тюрьма — это место, откуда невозможно убежать. Для жителей Южной Кореи это убежище, где можно укрыться, расслабиться и отдохнуть от ежедневной гонки. Исследование Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показало, что в 2017 году южнокорейцы работали в среднем 2024 часа. Спад в экономике страны, ориентированной на высокотехнологичный экспорт, привел к ужесточению конкуренции и ухудшению условий труда. Это, по мнению экспертов, вызывает стрессы и провоцирует людей на самоубийства. Поэтому в Южной Корее уже несколько лет успешно функционирует необычное заведение под названием «Тюрьма во мне»
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
В «тюрьме», расположенной на окраине города Хончхон, в 58 км от Сеула, с 2013 года побывало уже более 2 тыс. человек
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Правила здесь строгие. У затворников отбирают часы и мобильные телефоны, выдают синюю тюремную робу, циновку для йоги, чайный набор, ручку и блокнот. В камере есть маленький столик, туалет и раковина. Зеркал нет, спят на полу. Все разговоры запрещены, предлагаются только уроки медитации и групповые тренинги
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
28-летняя стартап-менеджер Пак Хе Ри заплатила $90, чтобы провести одни сутки в тюрьме
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
«Я была слишком занята, эта тюрьма дала мне свободу, — утверждает женщина, сидящая в камере площадью 5 кв. м. — Я не должна сейчас быть здесь, учитывая тот объем работы, который мне надо сделать, но я решила сделать паузу и посмотреть на себя со стороны, чтобы улучшить свою жизнь...»
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Стоимость двухдневного заключения в «тюрьме» — 150 тыс. вон, около $150. Однако не все решаются самоизолироваться на двое суток и даже на сутки, особенно трудоголики. Они просят администрацию «сначала попробовать»
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
В меню заключенных входят приготовленный на пару батат (сладкий картофель) и банановый коктейль на ужин, а также рисовая каша на завтрак
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Идея открыть подобное заведение пришла в голову прокурору Квон Ён Соку, когда длительность его рабочих недель достигла 100 часов. «Он тогда сказал, что предпочел бы отправиться в одиночную камеру на неделю, чтобы отдохнуть и почувствовать себя лучше. С этого всё и началось», — рассказывает его жена и соучредитель предприятия Но Джи Янг
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Владелец заведения считает, что там слишком тепло и чисто по сравнению с настоящей тюрьмой, а времени, которое проводят узники в камере, слишком мало для того, чтобы снять стресс, несмотря на то, что они весь день заперты на замок, а еду им подают через окошко
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Тем не менее бывшие заключенные уверяют, что им удалось избавиться от постоянного нервного напряжения и разобраться в себе за время, проведенное в полной изоляции
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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
«Это не тюрьма, настоящая тюрьма — это то место, куда мы возвращаемся», — говорят обычно узники после освобождения
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