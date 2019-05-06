Прямой эфир

Хирурги обсудили современные методы лечения патологии кисти

0
Выделить главное
вкл
выкл

Международный медицинский центр «СОГАЗ» провел конгресс по лечению контрактуры Дюпюитрена — патологии кисти, при которой человек не может полностью разогнуть пальцы. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 3 по 5 мая. В нем приняли участие более 70 ведущих кистевых хирургов из России, Германии, Швеции, Кубы и других стран.

Обычно пациентам с этим недугом проводят серьезные операции, требующие длительного восстановления. Однако в ходе конгресса обсуждалась и щадящая методика лечения данного заболевания — «игольная апоневротомия». Это малоинвазивное вмешательство, позволяющее восстановить разгибание пальцев через несколько небольших проколов кожи. Процедура выполняется под местной анестезией, занимает не более 20 минут, восстановление проходит в течение одного-двух дней.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017