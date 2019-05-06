Хирурги обсудили современные методы лечения патологии кисти

Международный медицинский центр «СОГАЗ» провел конгресс по лечению контрактуры Дюпюитрена — патологии кисти, при которой человек не может полностью разогнуть пальцы. Мероприятие проходило в Санкт-Петербурге с 3 по 5 мая. В нем приняли участие более 70 ведущих кистевых хирургов из России, Германии, Швеции, Кубы и других стран.

Обычно пациентам с этим недугом проводят серьезные операции, требующие длительного восстановления. Однако в ходе конгресса обсуждалась и щадящая методика лечения данного заболевания — «игольная апоневротомия». Это малоинвазивное вмешательство, позволяющее восстановить разгибание пальцев через несколько небольших проколов кожи. Процедура выполняется под местной анестезией, занимает не более 20 минут, восстановление проходит в течение одного-двух дней.