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Сайты 12 зарубежных хостинг-провайдеров заблокировали в России

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В России заблокированы сайты 12 крупных иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих исполнению закона о «приземлении», сумма штрафов, наложенных на них более 400 млн рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора.

Среди таких компаний — Amazon Web Services, Hetzner, Network Solutions, WPEngine, HostGator, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy, Bluehost, DigitalOcean, Kamatera. Иностранные провайдеры хостинга, подлежащие «приземлению», обязаны выполнить требования закона №236-ФЗ, а именно: открыть на территории России филиал / представительство /российское юридическое лицо, разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти.

«Вместе с тем, эти требования ряд компаний также не выполнил. Общая сумма штрафов за неисполнение этих обязанностей в отношении зарубежных хостинг-провайдеров составляет 402,9 млн рублей», — заявили в Роскомнадзоре.

С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях этих компаний, работа таких провайдеров может быть ограничена на территории РФ — в таком случае они не смогут оказывать услуги хостинга российским организациям, отметили там.

Ведомство рекомендует размещать сайты на мощностях организаций, добросовестно выполняющих российские законы и включенных в реестр провайдеров хостинга.

Сегодня организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров могут столкнуться с рядом серьезных угроз. Так, иностранные операторы могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей, объяснили в Роскомнадзоре.

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Ранее, 13 марта, в пресс-службе ведомства сообщали, что в январе 2025 года Роскомнадзор удалил либо заблокировал более 4,3 тыс. мошеннических сайтов и интернет-страниц. В январе 2024 года — более 7,7 тыс.

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