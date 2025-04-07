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В посольстве РФ рассказали о сроках заключения договора с Венесуэлой

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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Россия рассчитывает подписать договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Венесуэлой в 2025 году, сказали «Известиям» в российском посольстве в Каракасе.

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«Этот документ — это важная веха на пути развития российско-венесуэльского сотрудничества и существует обоюдный интерес подписать его, как только представится возможность. Было бы символично сделать это в юбилейный 2025 год», — заявили «Известиям» в российском диппредставительстве.

Соглашение станет отражением актуального уровня отношений между РФ и Венесуэлой, закрепит достигнутое в рамках двустороннего стратегического партнерства, заложит основы нового этапа сотрудничества, резюмировали российские дипломаты.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро заявил, что договор согласовали, он будет подписан во время визита Мадуро в РФ в удобное для него время.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Срок контакта: РФ рассчитывает подписать договор с Венесуэлой в 2025-м

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