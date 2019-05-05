В Шереметьево завершили аварийно-спасательные работы после пожара в самолете

В аэропорту Шереметьево завершили аварийно-спасательные работы на месте посадки сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». Об этом 5 мая сообщает «РИА Новости».

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.