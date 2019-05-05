Глава МЧС прибыл в Шереметьево для участия в работе оперативного штаба

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев прибыл на место жесткой посадки и пожара самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Евгений Зиничев прибыл на место жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорт Шереметьево для участия в работе оперативного штаба», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел около 18:00 в воскресенье, 5 мая.

В результате пожара на борту экстренно приземлившегося самолета погибли 13 человек, в том числе двое детей. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).