Ход конем: в столице состоялось открытие сезона скачек

5 мая на Центральном Московском ипподроме состоялось открытие юбилейного 185-го скакового сезона. Московский ипподром является одним из крупнейших ипподромов России и служит испытательным и научным полигоном для работы в коневодстве. Центральными событиями открытия сезона стали торжественный парад, выезд русской псовой охоты, показательная дамская верховая езда, реконструкция офицерской скачки, шляпный салон, скачки и рысистые бега. Самые яркие кадры — в галерее «Известий»