Кони привередливые

Ипподром в Эскоте, в 10 км от Виндзорского замка, был основан в 1711 году королевой Анной. Тогда же состоялись и первые скачки на приз ее величества — кошель со 100 гинеями. С тех пор скачки проводятся регулярно, а в числе зрителей всегда королевская семья. Королевская трибуна считается самой престижной — чтобы попасть на нее, необходимо специальное приглашение; для гостей предусмотрен строгий дресс-код — дневное платье и шляпка для дам и визитка и цилиндр для джентльменов. Впрочем, неделя скачек собирает практически всю британскую аристократию, да и публику попроще — в среднем соревнования посещают до 300 тыс. человек. Очередной Royal Ascot стартовал 19 июня, и портал iz.ru подготовил репортаж с места события.