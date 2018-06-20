Кони привередливые

Вне королевской трибуны допускаются известные вольности в одежде, но шляпки всё равно строго обязательны. Также запрещены платья, обнажающие живот
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
А эта пара явно направляется на самую престижную трибуну ипподрома
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Для британского среднего класса Royal Ascot дает редкую возможность побыть в среде аристократии
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Экстравагантные шляпки светских львиц всегда привлекают внимание фоторепортеров
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Джентльмены тем временем обсуждают шансы фаворитов и темных лошадок
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Некогда шляпки украшали настоящими бабочками, сегодня, после протестов защитников природы, используются лишь муляжи
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Royal Ascot, как и века назад, остается идеальной ярмаркой тщеславия, где можно продемонстрировать свои достижения: от сумочек до украшений
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Во время скачек для посетителей работают несколько ресторанов и кафе; среди шефов есть и обладатели звезд Michelin
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Пока джентльмены напряженно вглядываются на поле ипподрома, дамы оценивающе смотрят друг на друга
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Разумеется, скачки Royal Ascot, как и любые другие, — это прежде всего рай для букмекеров
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Трибуны ипподрома традиционно украшены самыми изысканными цветами
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Кое-кто из посетителей скачек творчески подходит к требованию иметь на голове цилиндр
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Фото: REUTERS/Paul Childs
Торжественное прибытие королевы Елизаветы II и ее дочери, принцессы Анны
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Для герцогини Сассекской Меган, супруги принца Гарри, нынешний Royal Ascot стал дебютом. Она выбрала элегантный костюм Givenchy и шляпку Philip Treacy
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
На скачках были замечены и принц Уэльский Чарлз вместе с супругой, герцогиней Корнуольской Камиллой
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Сделать селфи на королевской трибуне — бесценно!
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Победитель одного из заездов жокей Фрэнки Деттори на жеребце-фаворите Without Parole
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Графиня Уэссекская Софи, супруга принца Эдварда, и ее свекровь-королева явно переживали за результат забега
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Бинокль остается таким же непременным аксессуаром посетителя скачек, как и цилиндр
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Фото: REUTERS/Paul Childs
Во время одного из этапов
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Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Сегодня на трибунах Royal Ascot представлено всё этническое разнообразие современного британского общества
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Фото: REUTERS/Paul Childs
Жокей Фрэнки Деттори празднует победу
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Фото: REUTERS/Andrew Boyers
Победителя поздравили принц Гарри с супругой
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Ипподром в Эскоте, в 10 км от Виндзорского замка, был основан в 1711 году королевой Анной. Тогда же состоялись и первые скачки на приз ее величества — кошель со 100 гинеями. С тех пор скачки проводятся регулярно, а в числе зрителей всегда королевская семья. Королевская трибуна считается самой престижной — чтобы попасть на нее, необходимо специальное приглашение; для гостей предусмотрен строгий дресс-код — дневное платье и шляпка для дам и визитка и цилиндр для джентльменов. Впрочем, неделя скачек собирает практически всю британскую аристократию, да и публику попроще — в среднем соревнования посещают до 300 тыс. человек. Очередной Royal Ascot стартовал 19 июня, и портал iz.ru подготовил репортаж с места события.
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