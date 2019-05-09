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Ангел за печкой: фильм «Война Анны» дошел до проката

Фестивальная драма Алексея Федорченко предлагает нестандартный взгляд на события Второй мировой
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Фото: WDSSPR
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В российский прокат выходит драма «Война Анны» Алексея Федорченко — почти через полтора года после мировой премьеры на кинофестивале в Роттердаме и через год после участия в конкурсе «Кинотавра». До сих пор непонятно, готова ли широкая аудитория к этой картине, но дистрибьютор у нее тот же, что и у «Мстителей», значит, есть шанс, что зрители подтянутся.

1941 год, зона оккупации. Темнота, крики, выстрелы. Камера скользит по чьим-то телам, слегка присыпанным землей и сухой травой. Здесь только что убивали мирных людей. Из-под трупов вдруг выбирается девочка, выжила только она. Потом она набредет на крестьянский домик, и хозяева потащат ее к полицаям, засевшим в здании бывшей школы. В немецкой комендатуре она залезет в огромный камин в гостиной и спрячется в углублении трубы. И там ей предстоит провести очень много месяцев, не выдав себя ни единым звуком.

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Запуганная, голодная, похожая на грязного зверька Анна научится добывать себе пищу, по ночам воруя приманку из мышеловок. Сделает себе одежду. Обустроит гнездышко. А где-то рядом с ней, всего в паре метров, будут допрашивать и пытать людей, заниматься любовью, иногда даже обедать — тогда Анне достанутся объедки, если их забудут вовремя выбросить. Такой будет ее война, простая, молчаливая и величественная.

Фильм более чем заслуживает чести быть выпущенным в День Победы, тем более что он основан на реальной истории, да еще и снят невероятно красиво. Оператор Алишер Хамидходжаев максимально выгодно использует темноту, создавая не кадры, а рембрандтовские полотна, где бледное лицо шестилетней актрисы Марты Козловой едва проступает с помощью немногочисленных источников освещения. В таком режиме каждая деталь приобретает особое значение, а когда у девочки появляется друг, пушистый рыжий кот, это становится событием.

В старой школе много красивых помещений, в которых среди груд наваленного барахла едва угадываются классы для учебы, и Марта, как Алиса в Стране чудес, переживает здесь не одно опасное приключение во время своих ночных странствий. Одна из сцен фильма, новогодняя пьянка немцев, откровенно цитирует хоррор Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна», тоже, кстати, про злоключения маленькой девочки на войне.

Алексею Федорченко пока не слишком везло с признанием зрителей на родине. Его мокьюментари «Первые на Луне» получили приз в Венеции, а потом там же наградили игровую драму «Овсянки» за операторскую работу. «Небесные жены луговых мари» про преломление языческих традиций сегодня и «Ангелы революции», обыгрывающие эстетику советского авангарда 1920-х годов, также были хорошо приняты на зарубежных фестивалях. Но «Ангелов» в прокате посмотрели всего 4 тыс. человек, а «Небесных жен» — менее 3 тыс. на всю страну. Федорченко слишком свободен, поэтичен и сложен для массового вкуса. Однако у «Войны Анны» судьба может сложиться иначе.

Это очень простой и понятный даже ребенку фильм, который воспринимаешь непосредственно, без толкований символов. При этом в нем так много поначалу незаметных деталей, что его можно не раз пересматривать и поражаться тому, насколько многослойной может быть картина, где девочка 70 минут молчит в темноте и большую часть этого времени мы видим только ее огромные, незабываемые глаза. «Война Анны» может не понравиться. Но забыть увиденное не удастся очень долго.

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