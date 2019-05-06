По лучу результат: удалять грыжу лазером научились за четыре минуты

Лазерный метод лечения межпозвонковых грыж стал дешевле и безопаснее. Использование нового оборудования умеренной мощности позволяет избежать осложнений в результате чрезмерного воздействия луча — в частности, обугливания тканей. При этом операция занимает около четырех минут, а пациент может быть выписан из больницы уже через час после ее проведения. Также с помощью этого оборудования можно удалять кисты, геморроидальные узлы и вены при варикозном расширении.

Сварить белок

Для проведения операций используется полупроводниковый лазер малой мощности (от 3 до 7 Ватт), который работает в инфракрасном диапазоне, передавая излучение по простейшему оптоволоконному кабелю. Рабочая длина волны испускаемого излучения составляет 0,97 микрон.

После включения прибора излучение проходит по световоду и нагревает специальный кварцевый наконечник диаметром 400–600 микрон, который под контролем аппарата УЗИ либо рентгена заранее вводится в тело пациента. Как правило, это происходит под местной анестезией.

— Во время воздействия жидкость, содержащаяся в тканях, нагревается и происходит процесс так называемого струйного кипения, — рассказал разработчик лазера, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Владимир Чудновский. — Образуется управляемый поток горячей воды, которым можно точно «обваривать» объекты, которые необходимо удалить из организма.

По словам ученого, воздействие кипятка ведет к денатурации белков, из которых состоят ткани — они размягчаются и со временем естественным образом удаляются клетками иммунной системы.

Грыжа «в мешочек»

Основное применение технологии — лечение межпозвонковых грыж. Сегодня их чаще всего удаляют механически вместе с пульпозным ядром межпозвонкового диска («желеобразная» прокладка, которая обеспечивает плавность перехода нагрузки между позвонками при движении. — «Известия»), после чего пациенту требуется длительная реабилитация. Новый метод позволяет сохранить целостность позвоночника, воздействуя на выпирающую часть диска, в которую для большей эффективности процесса кипения добавляется порция физраствора.

— Во время процедуры помимо денатурации белка происходит изменение структуры ткани, она становится пористой за счет образовавшихся пузырьков, что приводит к ее размягчению, — пояснил Владимир Чудновский. — В результате грыжа сразу перестает давить на нервные окончания, то есть у пациента пропадают болевые ощущения, а затем естественным образом рассасывается в организме.

Операция по удалению межпозвонковой грыжи новым способом занимает около четырех минут. Примерно через час после ее окончания пациент уже может встать и покинуть больницу.

Также безболезненно с помощью нового метода проходит удаление кист и геморроидальных узлов, которое ранее могло вызывать сильный болевой синдром. Удается это благодаря тому, что кипение физиологических жидкостей приводит к дерецепции (отключению) нервных окончаний. По мере восстановления тканей чувствительность возвращается.

— После применения лазера пациент восстанавливается в 3–4 раза быстрее по сравнению с использованием традиционных инструментов, которое в случае удаления грыжи диска связано с разрезом всех тканей до позвоночника, — отметил хирург Александр Гура, главный врач клиники «Медосмотр 39», в которой используют новые лазеры. — Если же говорить об особенностях отечественного лазера, то он, в отличие от импортных, не требует замены оптоволоконного кабеля после каждого своего применения, что дает существенную экономию на расходных материалах. Их стоимость составляет 18–20 тыс. рублей.

Кипение под контролем

Одна из отличительных особенностей нового метода — отсутствие риска обугливания тканей, которое может наступить при использовании аналогичных приборов большей мощности. По словам специалистов, получение подобных ожогов травмирует организм и повышает риск возникновения воспалений.

Дополнительным преимуществом методики является низкая стоимость оборудования, которая не превышает 250 тыс. рублей (для сравнения: цена немецкого аналога — €50 тыс.), что позволяет повысить доступность операций. В частности, если удаление вен, пораженных варикозным расширением, при использовании аппарата из Германии стоит около 100 тыс. рублей, то с помощью российской техники такого же результата можно достичь всего за 15 тыс. рублей.

— Метод физического воздействия у отечественных и зарубежных лазеров одинаковый, но используют их по-разному, — рассказал «Известиям» радиофизик Владимир Заварзин. — Российская техника позволяет контролировать процесс кипения, удерживая температуру физиологической жидкости в строго определенном диапазоне, который обеспечивает эффективность воздействия на ткани организма при отсутствии риска их перегрева.

Однако иностранные компании имеют значительно большие возможности по продвижению своей техники, поэтому их более дорогие аппараты, согласно экспертным оценкам, занимают более 80% рынка.

— Конкуренты настаивают на том, что способность их техники работать с излучением длиной волны 1470 нанометров (ее не поддерживает лазер Владимира Чудновского) является решающей при выборе медицинской техники. Пока что им удается убеждать в этом врачебное сообщество, — добавил эксперт.

Представители научно-технического объединения «ИРЭ-Полюс» подтвердили целесообразность применения российского прибора с заявленными характеристиками.

— Эффективность использования излучения с длиной волны 0,97 мкм для хирургии была доказана рядом независимых экспертов еще в 1996 году, — рассказал главный научный сотрудник отдела лазерных технологий в медицине компании НТО «ИРЭ-Полюс» Владимир Минаев. — Если же говорить о российской технологии, то она была утверждена Росздравнадзором, что гарантирует безопасность использования приборов.

Таким образом, несмотря на трудности, новый российский метод лазерной хирургии прошел все необходимые испытания и в настоящее время успешно применяется в ряде российских клиник.