В США задержали экс-президента Перу

В американском штате Калифорния правоохранители задержали экс-президента Перу Алехандро Толедо в одном из ресторанов. Об этом 18 марта сообщило агентство Reuters.

По словам шерифа, полиция знала, что бывший глава Перу находится в розыске за коррупцию, однако «наличие обвинений в Перу не дает им права задерживать его в США». Тем не менее мужчину всё равно задержали, но за пьянство.

МИД Перу уже подтвердил его задержание, а сам Толедо назвал сообщение о его задержании частью заговора, со стороны политических противников.

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