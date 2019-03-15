Бизнесмена обвинили в организации убийства журналиста в Словакии

Предпринимателю Мариану Кочнеру в Словакии предъявили обвинения в организации убийства журналиста Яна Куциака, передает Reuters.

Куциак был убит 26 февраля 2018 года в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы вместе со своей невестой Мартиной Кушнировой. Отмечается, что журналист занимался расследованием связей словацких политиков с итальянской мафией «Ндрангета».

После этого резонансного убийства в Словакии разгорелся политический кризис, который спровоцировал создание движения «За достойную Словакию». В результате митингов многие чиновники, такие как главы минкультуры и МВД, президент полиции, а также премьер-министр Роберт Фицо, покинули свои посты.

Полиция после долгого расследования арестовала четырех человек. В качестве организатора убийства подозревают предпринимателя Кочнера, который угрожал Куциаку расплатой за серию статей о его криминальном бизнесе.

Кочнер уже находится в предварительном заключении в связи с финансовыми махинациями. По данным СМИ, показания против него дал и один из четырех задержанных фигурантов дела.