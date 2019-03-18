Прокурор потребовал 8 лет колонии экс-замгубернатора Мурманской области

Прокуратура попросила суд назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии для бывшего заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Об этом в понедельник, 18 марта, сообщил ТАСС адвокат экс-чиновника Алексей Токарев.

Отмечается, что фигурантами дела о хищении средств, выделяемых на нужды регионального правительства, также являются трое бывших чиновников. Среди них Сергей Келлер, для которого обвинение потребовало семь лет колонии, Эдуард Никрашевский — пять лет, Георгий Благодельский — четыре года колонии общего режима.

Кроме того, прокуратура ходатайствовала о вынесении частного постановления губернатору области Марине Ковтун о необходимости усиления ее контроля над действиями подчиненных.

Бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко арестовали в октябре 2018 года. В ноябре в здании правительства Мурманской области прошли обыски. Бабенко обвиняют в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. В областном правительстве он курировал деятельность аппарата. Следствие считает, что при непосредственном участии Бабенко из бюджета было похищено около 100 млн рублей.

В октябре он был этапирован в Москву. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО «Матросская Тишина».

По результатам обысков, связанных с этим делом, были задержаны высокопоставленные сотрудники администрации Георгий Благодельский и Эдуард Никрашевский.