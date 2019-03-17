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Суд арестовал дагестанского таксиста после убийства пассажира

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Суд города Махачкалы постановил арестовать водителя такси, который подозревается в убийстве пассажира. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления СКР по Дагестану.

«Суд поддержал ходатайство следствия и сегодня заключил под стражу подозреваемого в убийстве», — рассказали в ведомстве.

В СКР добавили, что сам инцидент произошел 14 марта.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на проспекте Акушинского в Махачкале произошел конфликт между водителем такси и 36-летним пассажиром, в ходе которого последний получил несколько ножевых ранений и скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, пассажир был пьян и оскорблял шофера.

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