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Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.

По его мнению, Москве стоит посмотреть на страны Прибалтики, которые уже являются членами НАТО, при этом сохраняя партнерские отношения с РФ, и не реагировать на возможное вступление Украины в альянс.

«В действительности (Россия) получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы. Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие», — цитирует Волкера «РИА Новости».

Представитель Госдепа выразил надежду, что Москва убедится в том, что «успешные соседи делают Россию успешной», и «не будет мешать Украине».

Срок, в который Киев может вступить в альянс, Волкер не уточнил, отметив, что для этого Украина должна соответствовать определенным критериям, а блок должен быть готов начать процедуру присоединения.

В феврале российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Украину в НАТО «без канализации не примут», поэтому властям лучше сосредоточиться на повышении уровня жизни в своей стране, а не на стремлении в альянсы.

18 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил расширение альянса.

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