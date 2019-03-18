Прямой эфир

Президент Сербии объяснил нежелание вступать в НАТО

0
Фото: TASS/PA Images/Srdjan Ilic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нежелании Сербии вступать в НАТО является осознанным выбором Белграда, заявил президент страны Александр Вучич. Такую позицию он озвучил на четвертой международной конференции «Белградский стратегический диалог» в понедельник, 18 марта.

«Спасибо за дружбу»
Визит президента России в Сербию завершился подписанием многомиллионных соглашений

«Я уверен, что НАТО, которая всегда говорит, что это выбор Сербии, с большей охотой приняла бы Сербию, чем другие страны региона, которые бежали навстречу НАТО. Мы всегда и везде говорим, что не хотим в НАТО, и делаем это открыто», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик добавил, что сербы хотят защищать свою независимость и свободу при помощи собственной армии.

«Я верю в силу сербской армии, и мы пережили очень много тяжелого 20 лет назад, чтобы забыть об этом. Наша обязанность — простить, но забыть мы не можем никогда», — подчеркнул сербский лидер.

Силы НАТО бомбили Югославию (включала Сербию и Черногорию) с конца марта по 10 июня 1999 года. Атаки привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был фактически свергнут президент Слободан Милошевич.

В 2006 году из бывшего югославского государства вышла Черногория, которая с 2017 года является членом НАТО. В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил независимость. В настоящее время это государство частично признано западными странами, однако Москва и Белград продолжают по-прежнему считать этот регион частью Сербии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Протестующие в Белграде пытались прорваться в президентский дворец
Песков назвал протесты в Сербии внутренним делом страны

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017