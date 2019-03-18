Президент Сербии объяснил нежелание вступать в НАТО

Нежелании Сербии вступать в НАТО является осознанным выбором Белграда, заявил президент страны Александр Вучич. Такую позицию он озвучил на четвертой международной конференции «Белградский стратегический диалог» в понедельник, 18 марта.

«Я уверен, что НАТО, которая всегда говорит, что это выбор Сербии, с большей охотой приняла бы Сербию, чем другие страны региона, которые бежали навстречу НАТО. Мы всегда и везде говорим, что не хотим в НАТО, и делаем это открыто», — приводит его слова «РИА Новости».

Политик добавил, что сербы хотят защищать свою независимость и свободу при помощи собственной армии.

«Я верю в силу сербской армии, и мы пережили очень много тяжелого 20 лет назад, чтобы забыть об этом. Наша обязанность — простить, но забыть мы не можем никогда», — подчеркнул сербский лидер.

Силы НАТО бомбили Югославию (включала Сербию и Черногорию) с конца марта по 10 июня 1999 года. Атаки привели к многочисленным жертвам. В результате «бульдозерной революции» осенью 2000 года был фактически свергнут президент Слободан Милошевич.

В 2006 году из бывшего югославского государства вышла Черногория, которая с 2017 года является членом НАТО. В 2008 году парламент Косово в одностороннем порядке объявил независимость. В настоящее время это государство частично признано западными странами, однако Москва и Белград продолжают по-прежнему считать этот регион частью Сербии.