Протестующие в Белграде пытались прорваться в президентский дворец

В Белграде участники акции протеста прорвали ограждение перед президентским дворцом.

Накануне вечером десятки демонстрантов ворвались в здание сербского государственного телевидения РТС в ходе массовой антиправительственной акции. Они захватили два входа в здание и забросали его яйцами.