Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма под контроль Украины, которое было озвучено Североатлантическим альянсом в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения полуострова с РФ.

«Иными словами, (организация. — «Известия») предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса. Ибо 1-е, что сделал бы Киев, если бы полуостров не ушел в Россию, — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», — написал сенатор в Twitter в понедельник, 18 марта.

Ранее в тот же день депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя предложение НАТО, заявил, что полуостров вернулся в РФ навсегда и бесповоротно.

18 марта около 30 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в республике по случаю пятилетнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Мероприятия различного масштаба проходили на территории всего полуострова, так как этот день в регионе был объявлен выходным. Так, на площади Нахимова в Севастополе был развернут российский флаг, площадь которого составила 690 кв. м. Там же были организованы выставка военной техники и вооружения, выступления бойцов спецназа и не только. На набережной можно было побывать на кораблях Черноморского флота. Вечером на площади состоялся праздничный концерт со звездами эстрады, в ходе которого крымчан поздравил президент РФ Владимир Путин. Завершились мероприятия фейерверком.

01_Crimea_DSC_9379 В понедельник, 18 марта, в России отмечают пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Праздничные мероприятия, посвященные этой дате, начались еще на выходных — причем не только на самом полуострове, но и по всей стране. Только в Москве, по данным организаторов, их посетили несколько тысяч человек. Самые яркие моменты можно увидеть в галерее «Известий» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков BED_2532 Владимир Путин прибыл на полуостров в понедельник, 18 марта, чтобы посетить сразу несколько объектов и принять участие в праздничных мероприятиях. Вечером он посетил праздник, который состоялся в столице Крыма, Симферополе. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 03_Crimea_BED_0525 Глава государства лично принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС, а также — в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и расположенной в Тамани подстанции «Порт». На фото: Владимир Путин во время посещения Балаклавской ТЭС, справа — министр энергетики РФ Александр Новак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 02_Crimea_DSC_6236 Праздничные мероприятия в Крыму начались еще в конце прошлой недели. На фото: глава Республики Крым Сергей Аксенов (в центре) во время праздничных мероприятий у здания Государственного совета Республики Крым в Симферополе в пятницу, 15 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 04_Crimea_DSC_7950 Члены байкерского клуба «Ночные волки» отметили пятилетие воссоединения Крыма с Россией праздничным мотопробегом. На фото: президент «Ночных волков» Александр Залдастанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 05_Crimea_DSC_8893 Участники мотопробега проехали от Симферополя до Севастополя, где у горы Гасфорта состоялось праздничное шоу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 06_Crimea_DSC_8318 Однако перед этим участники пробега растянули у горы Гасфорта самый большой флаг России в мире — площадь полотна составила почти 1,5 тыс. кв. м Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 07_Crimea_DSC_8554 Декорации байк-шоу с участием симфонического оркестра, которое состоялось на площадке у горы Гасфорта сразу после церемонии вынесения флага в субботу, 16 марта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 08_Crimea_DSC_9505 В Симферополе в память об исторической дате в эти дни был заложен парк «Крымская весна». На фото: муфтий Крыма Эмирали Аблаев сажает дерево вместе с сыном и внуком Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 10_Crimea_DSC_6524 Казак у здания Государственного совета Республики Крым в Симферополе во время мероприятий, посвященных пятой годовщине проведения общекрымского референдума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков 11_Crimea_AP5_7973 В «Артеке» в субботу, 16 марта, провели собственный детский референдум. Он уже стал частью традиции — с 2016 года в Международном детском центре таким образом не только напоминают об историческом общекрымском референдуме, но и стараются воспитывать гражданское мышление у молодого поколения. В этот раз референдум был посвящен объявлению 2020 года Годом детской дипломатии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Подаревский 12_Crimea_ERS_9567 В Москве в рамках фестиваля «Крымская весна» еще в субботу, 16 марта, открылись сразу несколько тематических площадок, на которых можно было побольше узнать об истории и традициях полуострова, а также попробовать местные блюда, вкус которых для многих ассоциируется с летом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 13_Crimea_BED_8825 Работали площадки не только в центральной части столицы, но и в других районах, например в Новых Черемушках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков 14_Crimea_ERS_8999 Основу гастрономической программы фестиваля составили, конечно, плов, лагман, шашлык, черноморская рыба и морепродукты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 15_Crimea_ERS_9322 Гости фестиваля «Крымская весна» на Манежной площади в Москве, где в том числе можно было стать участником иммерсивного спектакля «Крымское путешествие» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем 16_Crimea_BED_9599 Одновременно в городе работали творческие мастерские и площадки, на которых как дети, так и взрослые могли познакомиться с богатой историей полуострова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков BED_1850 В праздничных мероприятиях в Крыму по случаю пятилетнего юбилея воссоединения полуострова с Россией приняли участие около 30 тысяч человек Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, но Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.