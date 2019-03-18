Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма Украине
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил предложение НАТО о возвращении Крыма под контроль Украины, которое было озвучено Североатлантическим альянсом в связи с празднованием пятой годовщины воссоединения полуострова с РФ.
«Иными словами, (организация. — «Известия») предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса. Ибо 1-е, что сделал бы Киев, если бы полуостров не ушел в Россию, — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», — написал сенатор в Twitter в понедельник, 18 марта.
Ранее в тот же день депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя предложение НАТО, заявил, что полуостров вернулся в РФ навсегда и бесповоротно.
18 марта около 30 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях в республике по случаю пятилетнего юбилея воссоединения Крыма с Россией. Мероприятия различного масштаба проходили на территории всего полуострова, так как этот день в регионе был объявлен выходным. Так, на площади Нахимова в Севастополе был развернут российский флаг, площадь которого составила 690 кв. м. Там же были организованы выставка военной техники и вооружения, выступления бойцов спецназа и не только. На набережной можно было побывать на кораблях Черноморского флота. Вечером на площади состоялся праздничный концерт со звездами эстрады, в ходе которого крымчан поздравил президент РФ Владимир Путин. Завершились мероприятия фейерверком.
Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, но Украина и ряд других государств не признают итогов волеизъявления крымского народа.