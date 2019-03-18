Столтенберг объяснил расширение НАТО

Расширение НАТО является не провокацией, а решением стран Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг во время выступления в Германском фонде Маршалла в честь годовщины плана Маршалла 18 марта.

«Я говорю это, потому что иногда мы слышим, что тот факт, что НАТО расширяет границы, — это провокация в отношении других», — цитирует генсека альянса агентство «Интерфакс».

Столтенберг добавил, что расширение является результатом «независимых решений суверенных государств».

Ранее в марте Столтенберг анонсировал ответ НАТО на якобы размещение Россией у границ альянса ракет, способных нести ядерные заряды. Готовящийся план он также назвал «выверенным скоординированным» решением стран-участниц, а не провокацией.

13 марта ряд стран Восточной Европы праздновали 20-летие вступления в Североатлантический альянс.