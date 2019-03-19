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Спасенная из московской квартиры девочка-маугли начала говорить

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Фото: Twitter.com
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Пятилетняя девочка, которую спасли из заваленной мусором московской квартиры, начала разговаривать с врачами. Об этом 18 марта сообщило Агентство городских новостей «Москва».

На видеозаписи, которую распространило СМИ, видно, что девочка играет, пробует рисовать и рассматривает книги. Врачи рассказали газете «Комсомольская правда», что она узнала персонажа одного из мультфильмов и сказала: «Это Фунтик». Ребенок также знает названия некоторых животных, однако говорит почти шепотом.

10 марта сотрудники МЧС и полиции обнаружили в одной из квартир на Ленинградском шоссе в Москве пятилетнего ребенка. По словам соседей, которые вызвали правоохранителей из-за плача девочки, ее мать отсутствовала несколько дней. При этом квартира, в которой находился ребенок, не соответствовала санитарным нормам и была завалена гниющим мусором.

Мать девочки была задержана, а в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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