Российский модуль «Наука» планируют отправить на МКС в июне 2020 года

Российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука» планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) в июне 2020 года.

Об этом говорится в бюджете Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на следующий финансовый год, пишет «РИА Новости».

Данный модуль начали строить в 1995 году как наземный дублер «Зари», но спустя почти десять лет было принято решение переоборудовать «Науку» в полноценный летный аппарат. В 2013 году при комплексных испытаниях в РКК «Энергия» в топливных магистралях модуля была обнаружена металлическая стружка, что могло привести к поломке двигательной системы МКС. Тогда его вернули в Центр Хруничева для ремонта.

16 марта текущего года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, в августе «Науку» перевезут в РКК «Энергия» для предполетных испытаний.