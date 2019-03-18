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Российский модуль «Наука» планируют отправить на МКС в июне 2020 года

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Фото: twitter.com/@Rogozin
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Российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука» планируют отправить на Международную космическую станцию (МКС) в июне 2020 года.

Об этом говорится в бюджете Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на следующий финансовый год, пишет «РИА Новости».

Данный модуль начали строить в 1995 году как наземный дублер «Зари», но спустя почти десять лет было принято решение переоборудовать «Науку» в полноценный летный аппарат. В 2013 году при комплексных испытаниях в РКК «Энергия» в топливных магистралях модуля была обнаружена металлическая стружка, что могло привести к поломке двигательной системы МКС. Тогда его вернули в Центр Хруничева для ремонта.

16 марта текущего года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, в августе «Науку» перевезут в РКК «Энергия» для предполетных испытаний.

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