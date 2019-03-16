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Модуль «Наука» для МКС в августе перевезут в РКК «Энергия»

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Фото: ГКНПЦ им. М.В. Хруничева
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Модуль «Наука», который в 2020 году должны отправить на Международную космическую станцию (МКС), в августе перевезут из Центра имени Хруничева в РКК «Энергия» для предполетных испытаний. Об этом сообщил в субботу, 16 марта, на своей странице в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ МКС) «Наука» покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезен в РКК «Энергия» для предполетных испытаний», — написал он, отметив, что решение было принято в ходе совещания в Королеве, в котором принимали участие генконструкторы. Рогозин также подчеркнул, что работа по МЛМ налаживается.

16 февраля стало известно, что увеличение российского экипажа МКС с двух до трех космонавтов отложили как минимум до апреля 2020 года. Сообщалось, что это связано с переносом запуска многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на середину 2020 года. До этого планировалось, что состав экипажа будет увеличен к сентябрю 2019-го.

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