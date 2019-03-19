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Больной вопрос: аптекам снизят комиссии за эквайринг

Мера может затронуть и пункты общественного питания в образовательных учреждениях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Комиссия за эквайринг может быть снижена для аптек. Об этом «Известиям» рассказал замглавы ФАС Андрей Кашеваров, информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, также платеж может быть снижен для точек питания в образовательных учреждениях. Обсуждается и возможность ограничения максимального платежа за эквайринг 5–10 тыс. рублей. Это будет актуально для крупных покупок. Сейчас, например, если автомобиль стоит 1 млн рублей, и покупатель платит за него картой, платеж автодилера банку может составлять несколько десятков тысяч рублей.

Совещание по регулированию комиссий за эквайринг с участием представителей министерств и ведомств прошло 17 марта. На нем договорились, что снижение платы для ритейлеров приоритетно следует поддержать в социальной сфере, рассказал «Известиям» Андрей Кашеваров. В частности, для аптек. Также в «социальную» категорию планируется включить образование.

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Анатолий Аксаков добавил, что также планируется ограничить и размер платежа за эквайринг. Сейчас он достигает нескольких десятков тысяч рублей.

— Например, вы покупаете машину за 1 млн рублей. И если комиссия за эквайринг 3%, то от этой покупки автодилер платит 30 тыс. Предлагается, чтобы ограничение было 3%, но, например, не больше 10 тыс. рублей. Или 5 тыс. рублей, — рассказал он.

Анатолий Аксаков добавил, что это предложение ритейлеров и банков поддержали в ЦБ. В ближайшее время пакет мер будет направлен в регулятор и кабмин, уточнил он. Также комиссии могут быть ограничены для точек питания в образовательных учреждениях, однако это еще точно не решено.

18 марта вопрос регулирования платежей за транзакции с помощью карт также обсуждался в Ассоциации банков России. В нем участвовали представители кредитных организаций, министерств и ритейлеры. Среди предлагаемых мер — публичное размещение платежными системами и банками на своих сайтах информации о величине межбанковской комиссии и торговой уступки, а также развитие альтернативных способов совершения безналичной оплаты.

Комиссии за эквайринг в России считаются одними из самых высоких и могут достигать нескольких процентов. В Европе они составляют 0,2–0,3%.

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Размер платежей ритейлеров банкам в России действительно довольно высок, отметила председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестсреды для бизнеса Анна Вовк. Однако искусственные ограничения для точек розничной торговли с большим количеством мелких операций, в том числе аптек, могут привести к тому, что платежные системы будут отказывать в обслуживании таким объектам торговли.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев считает, что установление пониженных тарифов по комиссиям за эквайринг для ряда сфер, в первую очередь, для социально значимых, действительно необходимо.

Вопрос снижения комиссий за эквайринг в публичном поле обсуждается с конца прошлого года. Он даже выходил на уровень президента. Владимир Путин назвал ставку за безналичные платежи «квазиналогом» и поручил правительству разобраться с этим вопросом.

В начале марта у вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание, на котором условились не ограничивать законодательно плату за безналичные транзакции. Вместо этого решено подписать меморандум, в котором будут определены правила игры — ориентиры, которым участники обязуются следовать в определении комиссии за безналичные платежи. Однако санкции за нарушение меморандума предусмотрены не будут. Его исполнение станет добровольным.

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