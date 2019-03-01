Споров больше нет: в борьбе за эквайринг выиграл ЦБ

В споре торговых сетей с банками по вопросу снижения комиссии за эквайринг достигнут консенсус. Но в результате выиграл ЦБ. В пятницу у вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание, участники которого договорились не ограничивать законодательно плату за безналичные транзакции. Вместо этого решено подписать меморандум, согласно которому комиссия может быть снижена на социально значимые товары и услуги и крупные покупки, рассказали «Известиям» замруководителя ФАС Андрей Кашеваров и вице-президент Ассоциации банков «Россия» (АБР) Алексей Войлуков, присутствовавшие на встрече. Ограничить ставку по важным для населения направлениям ранее предлагал ЦБ. Меморандум должен быть подписан до 20 марта, контролировать его исполнение будет Банк России.

В совещании у Дмитрия Козака в пятницу принимали участие представители ЦБ, ФАС, Минфина, Минпромторга, крупнейших банков и ассоциаций. Предприятия розничной торговли выступали за то, чтобы снизить комиссии за безналичную оплату. Финансовые организации настаивали на том, что этот вопрос не должен подлежать регулированию.

Участники встречи договорились поставить точку в этом вопросе. Так, они решили подготовить отдельный меморандум по этому вопросу. В документе «о взаимных обязательствах по эквайрингу» будут определены правила игры — ориентиры, которым участники обязуются следовать в определении комиссии за безналичные платежи, уточнил «Известиям» Андрей Кашеваров. В пресс-службах этих организаций не ответили на вопросы «Известий» о результатах совещания.

Документ будет согласован между ЦБ, ФАС, Минпромторгом, АБР, Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальной системой платежных карт (НСПК) и другими участниками рынка с Дмитрием Козаком. Контролировать его исполнение будет Банк России. Предельный уровень может быть установлен за покупку социально значимых услуг и товаров, например за транспорт, медицину или образование.

— Мы окончательно договорились, что вопрос не должен выходить из правительства. Участники рынка должны между собой сами договориться — подписать меморандум, чтобы все стороны остались довольны. Арбитром в данном случае выступит Дмитрий Николаевич (Козак. — «Известия»), — сказал Алексей Войлуков.

Ограничить стоимость эквайринга на социально значимые товары и услуги предлагал Центробанк, писали ранее «Известия». Однако к снижению стоимости продукции для конечных потребителей это всё равно не приведет, отмечал директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Сэкономленное, скорее всего, пойдет в прибыль торговых сетей.

По словам Алексея Войлукова, участники совещания согласились с тем, что жесткого регулирования комиссий быть не должно, а если его и вводить, то только в отдельных сегментах, в которых нельзя сейчас расплатиться картами. Например, в той же самой сфере социально значимых услуг, а также за крупные покупки (автомобили, недвижимость и так далее).

За нарушение меморандума наказаний не будет, сообщил «Известиям» официальный представитель Дмитрия Козака Илья Джус. «Арбитраж — это вопрос рынка и саморегулирования. Договориться (как соблюдать положения меморандума. — «Известия») — в их же интересах», — заявил он.

Саморегулирование отношений среди участников рынка, занимающих разные позиции, — это наиболее прогрессивная форма решения спорных вопросов, отметил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей (РАТЭК) Антон Гуськов. Однако всё будет зависеть от того, насколько окажутся соблюдены интересы сторон при формировании таких рыночных механизмов, как планируемый взаимный меморандум. В РАТЭК в целом поддерживают меморандум, однако если его реализация не приведет к снижению комиссий, то ассоциация будет настаивать на законодательном урегулировании вопроса.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) подчеркнули, что для предпринимателя не должно иметь значения, в какой форме он принимает оплату — банковской картой или наличными. Там отметили, что сейчас затраты на поддержание системы безналичных платежей снижаются, карт и терминалов достаточно, все инвестиции в инфраструктуру уже произведены, поэтому и тарифы не должны быть настолько высокими.

Сейчас комиссии за эквайринг могут достигать 5% за транзакцию, тогда как в Европе — 0,2–0,3%. По словам директора по развитию корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Елены Сорвиной, в среднем на рынке эквайринга ставки составляют 1,5–2%. По ее мнению, целесообразно ограничивать не только банковский уровень комиссий за эквайринг, но и комиссии платежных систем.

Вопрос снижения комиссий за эквайринг в публичном поле обсуждается с конца прошлого года. Он даже выходил на уровень президента. Владимир Путин назвал ставку за безналичные платежи «квазиналогом» и поручил правительству разобраться с этим вопросом.