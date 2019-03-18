Житель Брянска ожидает суда в Воронеже за убийство пенсионерки

В Воронеже 27-летний житель Брянска и 26-летний местный житель ожидают суда за жестокое убийство 72-летней женщины. Мотивом преступления стало похищение ценных вещей из ее квартиры. Об этом сообщает СУ СКР по Воронежской области.

По данным следствия, тело пенсионерки обнаружили в квартире в ночь на 9 марта. По показанию свидетеля, к преступлению мог иметь отношение его 26-летний приятель. Задержанный признался, что вместе со своим знакомым убил пожилую женщину ради ценных вещей в ее квартире, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Второй подозреваемый, которым оказался 27-летний житель Брянска, был задержан. Он также дал признательные показания.

Было установлено, что злоумышленники проникли в квартиру жертвы под выдуманным предлогом, после чего воронежец несколько раз ударил женщину молотком по голове, а брянец — ножом в шею. От полученных ранений пенсионерка скончалась на месте. Добычей преступников стали украшения, мобильный телефон и свыше 43 тыс. рублей наличными.