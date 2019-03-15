Жительница Северодвинска пыталась убить сожителя из-за упреков

В Северодвинске Архангельской области 46-летняя женщина подозревается в покушении на убийство своего 46-летнего сожителя. Подозреваемая задержана. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в четверг, 14 марта, подозреваемая в процессе распития спиртных напитков нанесла несколько ножевых ранений своему сожителю. Мужчине удалось спастись благодаря тому, что он активно сопротивлялся и был вовремя доставлен в больницу, пишет ИА FlashNord.

Женщина была задержана. Она призналась в содеянном и рассказала, что сожитель стал упрекать ее в том, что она не готовит и уделяет ему мало внимания. Пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина ударил ее по лицу, после чего подозреваемая нанесла ему два ножевых ранения.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.