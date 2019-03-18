Уже не торт: в канун дня рождения Кокорина его дело ушло в прокуратуру

Обвинительное заключение по делу бывших футболистов сборной России Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также проходящих по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого передано для утверждения в прокуратуру Москвы. Об этом рассказали ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников и член общественной наблюдательной комиссии, журналист «Известий» Борис Клин, которые накануне дня рождения Александра Кокорина провели проверку содержания игрока «Зенита» в московском СИЗО «Бутырка».

Возможно, теперь врачи санкт-петербургского футбольного клуба смогут наконец посетить изолятор и осмотреть травмированное колено игрока.

— Так как дело передано на утверждение, вопрос о допуске клубных врачей «Зенита» для осмотра травмированного колена Александра Кокорина переходит от следователя к прокуратуре, - пояснил Иван Мельников.

ОНК направит обращение в прокуратуру Москвы с просьбой как можно скорее выдать врачам «Зенита» разрешение на осмотр Кокорина в СИЗО, где он по решению суда будет находиться как минимум до 8 апреля. По мнению членов комиссии, осмотр футболиста именно клубными докторами необходим, поскольку в системе ФСИН нет врачей, специализирующихся на спортивных травмах.

— Право на здоровье — это конституционное право вне зависимости от совершенного гражданином правонарушения, и Александр Кокорин имеет право на квалифицированную помощь точно так же, как и любой заключенный, — подчеркнул Иван Мельников.

Никакого праздника

Во вторник, 19 марта, Александру Кокорину исполняется 28 лет. Содержащийся в двухместной камере футболист заявил правозащитникам, что никакого особенного торжества в этот день он не планировал.

— Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей, — рассказал он.

В конце беседы с правозащитниками футболист всё же проговорился: он надеется, что и без его просьб родственники передадут ему в день рождения праздничный торт.

Также Кокорин сообщил, что после ознакомления с уголовным делом возобновил регулярные занятия в тренажерном зале, но из-за болей в травмированном колене в футбол, как его товарищ по сборной Павел Мамаев, не играет. Мамаев рассказал членам ОНК Москвы, что никаких претензий ни к кому не имеет и сейчас готовится к очередному матчу между заключенными многоместной камеры, в которой он содержится.

— У меня всё прекрасно, — заявил он, выходя из тренажерного зала СИЗО.

8 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке.

В результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин и водитель телеведущей Ольги Ушаковой. Следствие возбудило уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои».