Третьяковская галерея установит сигнализации на всех выставках

На всех временных выставках Третьяковской галереи установят третий рубеж защиты — к каждой представленной работе проведут индивидуальную сигнализацию. Об этом «Известиям» сообщила гендиректор музея Зельфира Трегулова.

По ее словам, сигнализация будет срабатывать при сильном контакте с рамой или картиной. Дополнительная защита обойдется музею в несколько миллионов рублей.

«Но помимо этого, мы застеклили большую часть произведений из собрания Третьяковской галереи. Всё это сделано за счет спонсорских средств, которые мы получили дополнительно», — пояснила Трегулова.

Гендиректор пояснила, что подобная мера слишком затратна для российской музейной отрасли, но необходима. В связи с этим Третьяковская галерея при передаче картин не будет требовать от музеев обязательной установки сигнализации.

«Выставки в региональных музеях делаются на очень ограниченные бюджеты. И это может быть действительно проблемой. Будем думать, что делать», — сказала Трегулова.

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