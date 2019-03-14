Картины на выставке Репина в Третьяковке оснастили индивидуальной защитой

Каждая картина на выставке Ильи Репина в Третьяковской галерее оснащена индивидуальной сигнализацией, которая срабатывает, если посетители подходят слишком близко к полотнам. Об этом в четверг, 14 марта, сообщила гендиректор музея Зельфига Трегулова, пишет «РИА Новости».

«На временных выставках в Третьяковской галерее раньше существовало только два рубежа безопасности, необходим третий рубеж. Третий рубеж безопасности — индивидуальная сигнализация, которая подведена к каждому полотну, находящемуся на выставке», — отметила она.

Трегулова добавила, что в залах галереи увеличили число музейных смотрителей и представителей собственной службы безопасности. Кроме того, на выставке и перед зданием галереи постоянно будут находиться сотрудники Росгвардии.

27 января из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На глазах у посетителей злоумышленник вынул полотно из рамы и скрылся, попав на камеры видеонаблюдения. Стоимость работы Куинджи оценивается в десятки миллионов рублей, страховая оценка — 12 млн.

Подозреваемый был задержан спустя несколько часов, само полотно обнаружили на стройке в Одинцовском районе Подмосковья. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения. В полиции заявили, что 31-летним мужчиной двигали «корыстные побуждения». Известно, что он находится под подпиской о невыезде за хранение наркотиков. 28 января было опубликовано видео кражи.

25 мая вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее. Он разбил стекло и несколько раз ударил по полотну металлической стойкой ограждения. Холст оказался порван в трех местах, также пострадала художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей.

Реставрация картины продлится ориентировочно до 2020 года. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала «Известиям», что полотно планируется перенести на новый холст.