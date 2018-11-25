Поврежденную в Третьяковке картину Репина планируют перенести на новый холст

Поврежденную вандалом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» отреставрируют и «оденут» в пуленепробиваемую капсулу. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

— Когда наши реставраторы проанализировали состояние картины, они высказали мысль, что как в 1913 году было невозможно восстановить произведение, не сдублировав холст, так и сегодня произошедшие утраты нельзя реставрировать без дублирования. А для этого сначала надо раздублировать ее, сняв тот слой, что был наклеен век назад, — также заявила она.

Трегулова пояснила, что после истончения холста, на котором написана работа, основа переносится на новый холст.

— В 1913 году использовали горячий рыбий клей, которым холст прикреплялся к новой основе, — технология, абсолютно не щадящая живописного слоя. Поэтому, чтобы сейчас сделать дублирование, нужно снять холст, на который была сдублирована картина тогда. Это очень сложный процесс. Мы отдаем себе отчет, в каком состоянии картина и каковы риски, — отметила она.

В конце мая посетитель Третьяковской галереи повредил выставлявшуюся там картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Игорь Подпорин разбил защитное ограждение, а после испортил полотно. Изначально злоумышленник утверждал, что пошел на этот шаг, поскольку был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позднее он изменил показания, заявив, что пил только компот. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов»).

В октябре Замоскворецкий суд Москвы в очередной раз продлил ему срок заключения под стражей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий» «Нельзя все картины одеть в пуленепробиваемые стекла», которое будет опубликовано в полночь 26 ноября.