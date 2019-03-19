Украинская компания пытается лишить Россию популярного лекарства

Украинская компания «Креома Фарм» с 2016 года подает судебные иски к российской компании ООО «ТНК Силма», обвиняя ее в нарушении патентных и авторских прав на лекарственный препарат «Энтеросгель». Об этом сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

Отмечается, что украинская сторона требует запретить лекарство и его производство, а также изъять все имеющиеся объемы продукта и оборудование. Суды отклонили иск украинской компании, однако нападки на российского производителя абсорбента не прекращаются. Сообщается, что конкурентная фирма пытается «очернить» репутацию известного российского продукта в глазах дистрибуторов и потребителей.

«Таким образом «интеллектуальные рейдеры» планируют лишить работы более 500 человек, налоговый бюджет России — многомиллионных платежей, а россиян — возможности использовать необходимый многим лекарственный препарат «Энтеросгель», — цитируют в пресс-релизе письмо вице-президента «Опоры России» Натальи Золотых, которое было отправлено уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову.

В письме отмечается, что «Креома Фарм» пытается вытеснить российскую компанию с завоеванных рынков, предъявляя ничем не обоснованные претензии. Так, конкурент пытается оспорить выдачу патента в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

«И даже получив отказ, продолжает борьбу в суде по интеллектуальным правам», — добавляется в обращении.

Из-за этого российская компания была вынуждена представлять свои интересы во всех инстанциях Арбитражного суда и нести затраты на судебное представительство. Суд взыскал с украинской стороны судебные расходы в размере около 1 млн рублей в пользу российского производителя лекарства, однако добровольно выплачивать средства организация отказывается, а счетов и собственности, на которую могли бы быть обращены исполнительные меры, на территории России она не имеет.

«Безнаказанность порождает новые претензии «Креома Фарм», теперь уже предъявляемые на территории Польши», — добавила Золотых.

По мнению управляющего партнера компании Novus Сapital Александра Лобакова, такой натиск можно объяснить уникальностью производимого в России лекарственного препарата, который представлен в странах ЕС, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

«Лекарственное средство «Энтеросгель» занимает 35% в сегменте рынка кишечных абсорбентов, являясь одним из немногих оригинальных продуктов на российском рынке, который имеет регистрацию за пределами РФ. Это подтверждает наличие у препарата качественной базы клинических исследований и доказывает достойную оценку препарата регуляторами и пациентами на экспортных рынках. Сама ситуация выглядит больше как желание украинской компании вступить в борьбу за рынок за счет российского производителя «Энтеросгеля», — сообщил он.

Председатель московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка отметил, что эта ситуация не уникальна, однако число исков подобного рода в РФ невелико.

«В первую очередь это связано с тем, что споры, переходящие в судебную стадию, обычно связаны с участием крупных компаний, поскольку конечной целью такого спора является финансовая компенсация, чего и пытается, по всей видимости, добиться украинская сторона», — заключил юрист.