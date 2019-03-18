ФСБ официально займется антитеррористическими проверками на АЭС

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России будет проверять людей, работающих на атомных электростанциях и других ядерных установках, на возможную причастность к террористической деятельности. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина на сайте официального портала правовой информации.

Закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об использовании атомной энергии» ужесточает условия допуска лиц к работе на ядерной установке, на радиационном источнике, в пункте хранения, с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Так, документ запрещает допускать к работе людей с непогашенной или неснятой судимостью за совершение умышленного преступления, а также тех, кто включен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.