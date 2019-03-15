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В ФСБ назвали основную угрозу для стран ШОС

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Фото: Global Look Press/Saifurahman Safi/Xinhua
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Усиление запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) на севере Афганистана — основная угроза региональной безопасности стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Об этом заявил председатель совета Региональной антитеррористической структуры ШОС, первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов. По окончании заседания совета в Ташкенте он отметил значительную активизацию диверсионной деятельности террористических группировок в приграничных к странам ШОС районах Афганистана.

«Участились вооруженные инциденты на границе», — цитирует его 15 марта ТАСС. ИГ понесла потери в Сирии и Ираке, теперь боевики вынуждены искать пути для создания новых центров халифата. «Усиление ИГИЛ на севере Афганистана может представлять в ближайшей перспективе основную угрозу для региональной безопасности», — отметил он.

Наивысшую угрозу для государств — членов ШОС представляют запрещенные в России ИГИЛ, «Талибан», «Исламское движение Узбекистана», подчеркнул Смирнов.

14 марта двоих боевиков, которые планировали совершить теракт, ликвидировали в Шпаковском районе вблизи хутора Балки на Ставрополье. Силовики открыли огонь на поражение, после того как бандиты оказали сопротивление и применили оружие.

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